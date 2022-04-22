الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات الإسبانية تعتقل برتغالي على صلة بتفجيرات «مرفأ بيروت»

السلطات الإسبانية
السلطات الإسبانية

أعلنت السلطات الإسبانية القبض على برتغالي مطلوب للشرطة الدولية (الإنتربول) على صلة بانفجار مرفأ بيروت، بعدما أعادته تشيلي إلى مدريد التي غادرها بموجب إفراج مشروط.

وكانت سلطات تشيلي منعت البرتغالي خورخي (43 عاما) من دخول البلاد، وأوقفته لدى وصوله إلى مطار سانتياغو على متن طائرة آتية من إسبانيا، وأعادته على الفور على متن طائرة أخرى إلى مدريد بالتنسيق مع الإنتربول.

وأوقف موريرا في مدريد مع "منعه من مغادرة البلاد" بانتظار درس طلب تسليمه إلى لبنان من قبل المحكمة العليا الإسبانية، كما نقلت وكالة "فرانس برس"  الفرنسية عن متحدث باسمها.

وقالت المحكمة إن الرجل مطلوب في لبنان "لارتكابه جريمة إرهابية واستخدام متفجرات أدت إلى الوفاة مع عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة".

وقال المسؤول في شرطة مطار سانتياغو، كريستيان سايز، إنّ الرجل مطلوب بشبهة إدخال "مواد متفجرة" إلى لبنان مرتبطة بالانفجار الهائل الذي دمّر أحياء عدة من العاصمة اللبنانية صيف 2020.

ووفقا لصحيفة Jornal de Noticias البرتغالية، عمل خورخي موريرا حتى عام 2016 في مصنع للمتفجرات في موزمبيق، وبصفته موظفا في الشركة، قدم طلب شراء شحنة من "نيترات الأمونيوم" كان من المقرر نقلها من جورجيا إلى موزمبيق ولكن انتهى الأمر بتخزينها في مرفأ بيروت.

وأشارت الصحيفة البرتغالية، إلى أن محكمة استئناف بورتو لم تستجب لطلب تسليم أرسله لبنان إلى البرتغال العام الماضي، إذ لم يقدم لبنان جميع المستندات اللازمة خلال المهل المطلوبة.

وحينها كان موريرا يعيش في شمال البرتغال وكان يعمل مديرا تنفيذيا لشركة منتجات مجمدة، حسب الصحيفة البرتغالية.

يذكر أن انفجار المرفأ في 4 أغسطس 2020 أدى إلى مقتل 214 شخصاً على الأقلّ وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، كما ألحق دمارا واسعا بالعاصمة، وعزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من "نيترات الأمونيوم" من دون إجراءات وقاية".

انفجار اعتقال انفجار مرفأ بيروت مرفأ بيروت اسبانيا اسباني انفجار مرفأ برتغالى

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 20.. تسريب للشاطر ومرسي يهاجمان عصام سلطان: «رشوة وانحرافات قوية»

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

«المهن التمثيلية» تُحيل بدرية طلبة للتحقيق بسبب ريهام حجاج

المئات يشيعون جنازة 3 أشقاء لقوا مصرعهم فى حادث سير بدمياط

اعرف موعد صرف معاشات شهر مايو 2022

الاختيار 3 الحلقة 20.. أسامة العبد لـ«الدستور»: «تسمم طلاب الأزهر سيناريو إخوانى للسيطرة على الجامعة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

محمد العسيري

فى جزيرة غمام.. من ذاق عرف

محمد المعتصم

المؤلفون فى الأرض «2» عبدالرحيم كمال.. الألفة

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

«الرحبانية... تزوجا أنغام الغرب وأنجبا طرب الشرق»

ماجد حبته

حصاد توشكى الخير

محمد عبدالعزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى

فلسطين: إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى