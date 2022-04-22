الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«النيل الأسمرانى».. أغنية وطنية لـ«الأبنودى» تنشر كلماتها لأول مرة (وثيقة)

الأبنودي
الأبنودي

الكثير من الأغنيات والأشعار لم تظهر للشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، وفي هذا السياق كشف الموسيقار منير الوسيمي لـ"الدستور" عن أن هناك عددا من الأغنيات يملكها للشاعر الكبير لم تظهر للنور بعد، ومن هذه الأغنيات أغنية وطنية جاءت تحت عنوان "ولا دية".

يقول عبد الرحمن الأبنودي في الأغنية...

ولادية ولا دية ولا دية ولدي

ولا ليه غير هيه بلدي يا ولدي

النيل الاسمراني

في التوب الاخضراني

مصاحبني من طفولتي

ومعلمني الأغاني

علمني اعشق بيوتها

عليين وقصيريين

واعشق عوجة دروبها

واسعين وضيقين

وازاي مشتقش وادوب

وقلوبنا أحلا قلوب

وازاي يا حبايبي اتوب

عن حبي الاولاني

رد عليا با بلديه

الناس فاكريه هارب

الطير ساعة المغارب

وازاي يهرب ونيسي

ما دام من نيلها شارب

صوتي ميعرفش غيرك

ساعة ما يغني حلو

ده انا كل ما انسى اسمك

احس اسمي احلو

يا بلادي اللي ساكناني

وبكل النور مالياني

مهما تبعد أوطاني

قد ما باقي بلدي

بلدي بتنده عليا

وتحل هذه الأيام ذكرى ميلاد الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وهو شاعر مصري يعدّ من أشهر شعراء العامية في مصر.

ولد في 11 أبريل عام 1938 في قرية أبنود بمحافظة قنا في صعيد مصر، لأب كان يعمل مأذونًا شرعيًا وهو الشيخ محمود الأبنودي، وانتقل إلى مدينة قنا وتحديدًا في شارع بني على، حيث استمع إلى أغاني السيرة الهلالية التي تأثّر بها، الشاعر عبد الرحمن الأبنودي متزوج من المذيعة المصرية نهال كمال، وله منها ابنتان آية ونور.

من أشهر أعماله السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء الصعيد ولم يؤلفها، ومن أشهر كتبه كتاب (أيامي الحلوة) والذي نشره في حلقات منفصلة في ملحق أيامنا الحلوة بجريدة الأهرام، تم جمعها في هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة، وفيه يحكي الأبنودي قصصًا وأحداثًا مختلفة من حياته في صعيد مصر.

وللأبنودي العديد من الدواوين، كما شارك في أغاني العديد من المسلسلات مثل "النديم"، و(ذئاب الجبل) وغيرها، وكتب حوار وأغاني فيلم شيء من الخوف، وحوار فيلم الطوق والإسورة وكتب أغاني فيلم البريء، وقد قام بدوره في مسلسل العندليب حكاية شعب الفنان محمود البزاوي، شارك الدكتور يحيى عزمي في كتابة السيناريو والحوار لفيلم الطوق والإسورة عن قصة قصيرة للكاتب يحيى الطاهر عبد الله.

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IMG_20190416_225939
عبد الرحمن الأبنودي أغنية وطنية الشاعر عبد الرحمن الأبنودي الشيخ محمود الأبنودي السيرة الهلالية المذيعة المصرية نهال كمال كتاب أيامي الحلوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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