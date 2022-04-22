الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إصابة ابنة فاتن بورم في المخ.. ملخص أحداث الحلقة 20 من «فاتن أمل حربي»

فاتن أمل حربي
فاتن أمل حربي

عرضت مساء اليوم الخميس الحلقة 20 من المسلسل التلفزيوني “فاتن أمل حربي” والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم والمعروض على شاشة CBC الفضائية.

 

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل فاتن أمل حربي العديد من الأحداث الجديدة والهامة حول جميع خطوط شخصيات وأبطال العمل ويرصد الدستور في السطور التالية أبرز أحداث الحلقة الـ 20:

 

  • ذهبت الفنانة نيللي كريم والتي تجسد دور “فاتن” إلى مدرسة بناتها من أجل معرفة نتيجة الامتحانات الخاصة بهن لتتفاجئ بنجاحهن  في الاختبارات بدرجات مرتفعة عكس توقعاتها.
  • اقام الفنان محمد التاجي الذي يظهر بشخصية “شفيع بيه” حفل مخصوص لبناتها للاحتفال معهن بالنجاح في الاختبارات المدرسية.
  • اثناء الاحتفال ذهبت يارا لوالدتها “فاتن” لتخبرها بأن شقيقتها الصغيرة نادين ملقاة على الأرض وفقدت الوعي.
  • بعد الذهاب إلى المستشفى للاطمئنان على صحة ابنتها نادين كشف الأطباء أنها قد تكون مصابة بورم في المخ واصيبت “فاتن” بالإغماء بسبب الصدمة.
  • أرسل "سيف" والذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة المنقولات المنزلية الخاصة بفاتن والتي قام بسرقتها في الحلقات الأولى من العمل.
  • أخبرت فاتن قسم الشرطة ان هذه المنقولات ليست المنقولات الأصلية وليست في حالة جيدة .
  • اكتشف "شفيع بيه" الشخص الذي قام بسرقة المليون جنيه الخاصة بفاتن في الحلقات السابقة واتضخ بأنه ابن عم طليقها "سيف".

 قصة مسلسل فاتن أمل حربي 

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها في الدراما التشويقية "فاتن أمل حربي" من كتابة إبراهيم عيسى، لأول مرة في الدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر. 

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.

ويخوض بطولة مسلسل «فاتن أمل حربى» بجانب النجمة نيللى كريم عدد كبير من نجوم الفن وهم:

  • النجم شريف سلامة.
  • النجمة هالة صدقي.
  • الفنان محمد ثروت.
  • الفنان محمد الشرنوبي.
  • الفنان خالد سرحان.
  • الفنانة فادية عبدالغني.
  • الفنان محمد التاجي.
  • الفنانة يارا جبران.
  • الفنانة لمياء الأمير.
  • تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى.
  • إخراج ماندو العدل.
“فاتن أمل حربي” شاشة CBC الفضائية لحلقة 20 من مسلسل فاتن أمل حربي مسلسل فاتن امل حربي النجمة نيللي كريم نيللي كريم الحلقة 20 من مسلسل فاتن أمل حربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

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