«التعليم» تصدر توجيها جديدا بشأن صرف مكافأة الامتحانات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيها جديدا للمديريات التعليمية بشأن صرف مكافأة الامتحانات.

حصلت “الدستور” على صورة من خطاب التعليم الموجه إلى المديريات التعليمية والذي جاء نصه كالآتي: "بمناسبة قرب امتحانات النقل بالمديريات وحيث نصت المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٠٥ بشأن منح مكافأة امتحانات النقل وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي فقد تصرف المكافأة المشار إليها عقب امتحانات الدور الأول الذي يعقد في نهاية العام الدراسي.

والرجاء من المديريات الإعداد والتجهيز لمكافأة امتحانات النقل للعاملين بالمديرية على أن تصرف فور الانتهاء من امتحانات الدور الأول بموازنة العام المالي ٢٠٢١_٢٠٢٢".