العائدون الحلقة 20.. رحلة البحث عن الصقر فى المنازل الأمنة وإيجاده بافتعال حريق

تبدأ خطة ضباط المخابرات في الحلقة ٢٠ من مسلسل "العائدون" في البحث عن الصقر في المنطقة التي حددوها بعد تصفيتها ضمن نطاق البحث وقالت نادين، أمينة خليل، إن المعلومة التي لديهم من نبيل، محمود عبد المغني، إنه قال إن الصقر لا يستخدم أي هاتف؛ لذلك عند الاقتراب من أي منزل إذا لم توجد به أي إشارة هنا يكون الصقر متواجد.



وبالفعل تم رصد المنزل الذي لا يوجد فيه إشارة، وهنا قال الضابط عمر، أمير كرارة: “يبقى الصقر موجود هنا وهتأكد وأخبر نادين أن تستمر في التصوير بأقرب زاوية”، ثم قام بافتعال حريق بالقرب من المنزل المتواجد فيه الصقر وعندما توجه الصقر للنظر في الرائحة التي بدأت تنتشر بدأت نادين في التقاط الصور له والتأكيد أنه هو.

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا في العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.