العائدون الحلقة 20.. مخطط توزيع مقاتلين داعش فى البلاد

بدأت أحداث الحلقة ٢٠ من مسلسل "العائدون" الحوار بين أمير كرارة وأمينة خليل عن وجود معلومات جديدة وصلت لهم من مصدر تبع خالد درغام، وهو الفنان هاني سلامة، وأن "الصقر" بالفعل اختفى من سوريا فجأة، كما بحث الضابط نبيل، محمود عبدالمغني، في الموضوع.

وجاء حديث أمير كرارة مع ضابط مخابرات آخر أن المعلومات التي وصلت له حتى الآن أن جمال أرسل الصقر إلى مصر، متابعاً: “المفروض بيظبط له وينسق له كل حاجة عشان يعمل المصيبة اللي إحنا أصلا منعرفش أيه هي”.

وكان قد كشف صفوان للضابط نبيل، محمود عبدالمغني، خطورة الصقر الذي يتعاون مع كمال لتنفيذ عملية اغتيال في إحدى الدول الأوروبية ضمن مخطط توزيع مقاتلين داعش في البلاد.

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا في العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.