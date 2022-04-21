البنتاجون.. بوتين فشل فى تحقيق أهدافه بأوكرانيا

قال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في تحقيق أهدافه في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم من واشنطن، أن بلاده لا تريد إلا أن تعود أوكرانيا مستقلة ومتحدة مجددا بلا قوات روسية على أراضيها، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.

وأكد أن واشنطن تعمل مع الحلفاء والشركاء لتدعيم قدرات أوكرانيا العسكرية في مواجهة الهجوم الروسي.

وكان رئيس الوزراء الأوكراني طالب في وقت سابق اليوم بحصار كامل لقطاع روسيا المصرفي ولصادراتها من الطاقة.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني إن أوكرانيا ستحتاج إلى مشروع لإعادة البناء شبيه بمشروع مارشال الذي أعاد بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف: "الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا قد يتراجع بـنسبة تصل إلى 50% قياسا بالسنة الماضية".