مبرة طنطا للتأمين الصحى.. نجاح عملية جراحية فى تصحيح فتق بالحجاب الحاجز لطفلة

قال الدكتور سيد جلال مدير فرع مبرة طنطا للتأمين الصحي إن الفريق الطبي لقسم جراحة الأطفال بمبرة طنطا نجح في إجراء عملية جراحية دقيقة لتصحيح فتق بالحجاب الحاجز بالجهة اليسري بإستخدام المنظار الجراحي لطفلة كاملة النمو.

وأوضح الدكتور سيد عبد السلام مدير المستشفي أن الطفلة ولدت بعد فترة حمل كاملة 38 أسبوع في إحدي المستشفيات الخاصة، وكان الوزن عند الولادة ٢ كجم وفور الولادة اتضح أن الطفلة تعاني من صعوبة شديدة بالتنفس مع عدم الحفاظ علي مستوى الأكسجين بالدم، وتم عمل أشعة عادية والتي أظهرت وجود الأمعاء بالجهة اليسري من الصدر.



وعلى الفور تم التنسيق مع فريق الحضانات وجراحة الأطفال لإستقبال الحالة لإجراء الجراحة.

وأكد مدير المستشفى أن الطفلة أدخلت بقسم المبتسرين علي جهاز التنفس الصناعي وتم تجهيزها للجراحة وعمل موجات صوتية علي القلب والتي أظهرت وجود ثقب بين الأذينين، ووجود الوصلة الشريانية بين الشريان الأورطي والرئوي مع ارتفاع بضغط الشريان الرئوي.

وتم تحديد الخطة العلاجية طبقا للبروتوكولات العلمية.

وبعد استقرار حالة الطفلة، أدخلت العمليات عند اليوم الخامس من عمرها بعد التنسيق مع فريق التخدير بالمستشفى وأجريت الجراحة بإستخدام المنظار الجراحي.





وأوضح الفريق الطبي أنه أثناء الجراحة وجد أن محتويات الفتق شملت الأمعاء الدقيقة والمعدة والطحال وجزء من القولون.



وتم تصحيح الفتق وإعادة الأعضاء إلي مكانها الطبيعي بعد جراحة استمرت لمدة ساعتين.

وبعد مرور يومين تم فصل الطفلة من على جهاز التنفس الصناعي وخضعت الطفلة للعلاج والمتابعة بالحضانة لمدة ١٢ يوم تحت إشراف فريقي جراحة الأطفال والأطفال المبتسرين.

وأشار مدير الفرع إلى أن الطفلة خرجت بحالة جيدة على رضاعة كامله بالفم وكانت نتائج الفحوصات بعد الجراحة جيدة ومزارع الدم سلبية وكان وزنها عند الخروج من الحضانة 2.185 كجم بزيادة 185 جم.

ويأتي هذا في إطار خطة الفرع لإدخال خدمات تخصصية وإجراء الجراحات الدقيقة لمرضى جراحات الأطفال.