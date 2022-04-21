التحقيق فى مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير بطريق الواحات الصحراوى

تجرى النيابة العامة تحقيقاتها في مصرع شخص وطفلة وإصابة الأم و2 من أطفالهما في حادث انقلاب سيارة بطريق الواحات الصحراوي.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث بالكيلو 20 بطريق الواحات البحرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة تقل أسرة كاملة، ما أسفر عن مصرع الأب وطفله وإصابة الزوجة واثنين من أبنائها، وتم نقلهم إلى مستشفى الواحات للعلاج.

وتم إيداع الجثتين المشرحة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن، وقام رجال المرور بتسيير حركة السيارات التى توقف بالطريق وتم سحب جميع الكثافات المرورية وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.