الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برلمان ليتوانيا يرفع الحظر عن الرئيس السابق للبلاد

رولانداس باكساس
رولانداس باكساس

رُفع الخميس، الحظر على رئيس ليتوانيا السابق رولانداس باكساس والمفروض عليه مدى الحياة من خوض انتخابات الرئاسة، وذلك بعد نحو عشرين عامًا من عزله.

ووفقا لما أوردته الوكالة الألمانية، فقد صوّت برلمان ليتوانيا اليوم لصالح رفع الحظر المفروض على باكساس مدى الحياة، بعدد أصوات أكبر من أغلبية الثلثين المطلوبة، في استجابة لحكم ملزم للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأطاح برلمان ليتوانيا في أبريل 2004 بباكساس بعد عام من توليه السلطة، لسوء استغلال منصبه وفرض عليه حظرًا مدى الحياة من تولي المنصب السياسي في ليتوانيا.

وكان باكساس نجح في نقض قرار الحظر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ومع ذلك، لم يستجب برلمان ليتوانيا أكثر من مرة، للحكم الصادر في عام 2011.

ورحب باكساس بقرار البرلمان بما يمهد الطريق أمام عودة محتملة للحياة السياسية في البلاد، اليوم الخميس.

ورغم الإطاحة به وفرض حظر على توليه المنصب في بلاده، كان باكساس عضوا في البرلمان الأوروبي في الفترة بين عامي 2009 و2019.

من جهة أخرى، أعلنت ليتوانيا اليوم رسالها قذائف هاون ثقيلة تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من اليورو إلى أوكرانيا.

ونقلت شبكة راديو وتلفزيون ليتوانيا عن وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشاوسكاس قوله: "لقد نقلنا قذائف الهاون الثقيلة إلى أوكرانيا كمساعدة، لن نكشف عن العدد، لكننا نقلنا عددًا قليلًا منها".

وفقًا للوزير، لم ترسل ليتوانيا بالفعل إلى أوكرانيا أنظمة صواريخ (Stinger) فحسب، بل أرسلت أيضًا أسلحة أخرى مضادة للدبابات ومضادة للطائرات ، وذخيرة ، وقنابل يدوية ، ومدافع رشاشة ، ومعدات اتصالات، إلخ.

واختتم وزير الدفاع الليتواني"من الصعب سرد كل شيء، قبل شهر، أحصيت 35 نوعًا مختلفًا من مواد المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا ".

ليتوانيا رولانداس باكساس انتخابات الرئاسة برلمان ليتوانيا رفع حظر تصويت

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وائل لطفي

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