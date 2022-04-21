الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين والسعودية تؤكدان عزمهما زيادة التنسيق إزاء التطورات والتحديات الإقليمية

الدكتور الشيخ عبدالله
الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة

أكدت البحرين والسعودية عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وزيادة التنسيق السياسي لبلورة مواقف مشتركة إزاء التطورات والتحديات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للبلدين الشقيقين وشعبيهما وشعوب المنطقة والعالم أجمع.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال ترؤس وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية للجانب البحريني في فريق عمل "لجنة التعاون السياسي والدبلوماسي" التابعة لمجلس التنسيق السعودي البحريني، والذي عقد اجتماعه اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، فيما ترأس الجانب السعودي سعادة السفير سعود بن محمد الساطي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية بالمملكة العربية السعودية.
من جانبه أشاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بمملكة البحرين، بعُمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، كأنموذج في التلاحم بين الأشقاء والشراكة الاستراتيجية الوطيدة.
وتم خلال الاجتماع، استعراض سبل توطيد أواصر الشراكة السياسية والدبلوماسية بين البلدين، من خلال تبادل الزيارات الرسمية وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية والآليات التنفيذية والمبادرات المنبثقة عن الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

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وائل لطفي

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