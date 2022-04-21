لا يفوتك هذا المساء|الأرصاد توضح حالة الطقس في شم النسيم.. واتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الصربي

تصدرت أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، تزامنًا مع اقتراب موعد الاحتفال بعيد شم النسيم، «الدستور» يرصد في السطور التالية أهم الأخبار التي شهدتها مصر خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الخميس في نشرة "لا يفوتك هذا المساء".



اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي والرئيس الصربي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وهنئه بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، مؤكداً على العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وصربيا، خاصةً على صعيد حركة عدم الانحياز، وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدي.

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الأرصاد توضح حالة الطقس في شم النسيم

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حالة الطقس غدا وخلال الأيام المقبلة، وأوضحت أنه سوف يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلاً على شمال البلاد حتى القــاهرة الكبـــرى وشمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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وزير الدفاع اليمني يدعو لبناء المؤسسة العسكرية اليمنية

صرح وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، انه يعترف بجهود التحالف العربي ومواقف دول الإمارات والسعودية الداعم للشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة، ودعى إلى تجاوز أخطاء الماضي وتراكمات الحرب والمضي نحو بناء المؤسسة العسكرية اليمنية من جديد.

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الرئيس الأوكراني يدعو الى إعادة إعمار أوكرانيا باموال روسية

صرح الرئيس الأوكراني زيلينسكي إنه يمكن استخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا، واعتبر حصار روسيا لموانئ البحر الأسود هو ما تسبب في منع صادرات الغذاء إلى العالم، وأن وقف الحرب هى السبيل الوحيد لإنهاء أزمة الغذاء،.

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