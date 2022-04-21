وزير الرياضة: نولي ملف تطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية الاهتمام الأكبر

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الخميس، أن ملف تطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى الجمهورية هو أحد أهم الملفات التي توليها الوزارة أهمية كبرى، من حيث الاهتمام بتطوير أدائها الإداري، والبرامج والأنشطة المنفذة بها من جانب، والحرص على تطوير بنيتها الإنشائية من جانب آخر؛ بهدف إتاحة الفرصة بصورة كاملة أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير، نادي الحوار الرياضي بمدينة المنصورة، في مستهل زيارته لمحافظة الدقهلية، برفقة المحافظ الدكتور أيمن مختار، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة علاء الشربيني، وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة، حيث استقبلهم رئيس مجلس إدارة نادي الحوار الرياضي إيهاب فودة.

وأثنى الوزير على المستوى المتميز في تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لأعضاء نادي الحوار الرياضي، مشيدًا بحجم الأعمال الإنشائية في قطاع النشاط الرياضي والاجتماعي؛ بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء النادي.

وتضمنت جولة وزير الشباب والرياضة داخل نادي الحوار الرياضي؛ تفقد صالة الكاراتيه وصالة الجيم وحمام السباحة، وكذلك صالة الألعاب الإلكترونية والمبنى الاجتماعي، وصالة التنس.

ومن المقرر أن تتضمن الجولة التفقدية لوزير الشباب والرياضة حضور ختام مهرجان الرياضة للجميع بنادي المنصورة الرياضي، وتفقد المنشآت والأنشطة بنادي جزيرة الورد.

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة الجولات التفقدية التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بمحافظات الجمهورية؛ لمتابعة سير العمل بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والوقوف على المعوقات والصعوبات التي تعوق سير العمل داخل تلك الهيئات، والعمل على تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب.