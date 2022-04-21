الأنبا توما حبيب يترأس صلوات خميس العهد بكنيسة السيدة العذراء بالخزندارية

ترأس الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم الخميس، صلاة اللقان المقدس، وغسل الأرجل، بكنيسة السيدة العذراء مريم بالخزندارية بطهطا.

تلا ذلك، صلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب المطران، بمشاركة القمص أنطونيوس سبع الليل، والأب إبرام نوح، والأب يوحنا عطية، رعاة الكنيسة.

كما شارك الأنبا توما حبيب، اليوم في صلاة ليلة خميس العهد من البصخة المقدسة، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بجهينة.

جاء ذلك بمشاركة الأب إرميا عياد، راعي الكنيسة، والشمامسة الإكليريكيين. تلا صلاة البصخة المقدسة، تدشين الأنبا توما لتمثال السيدة العذراء مريم بالرعية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بـ"خميس العهد"، وهو اليوم الذي يسبقه أربعاء البصخة ويليه الجمعة الحزينة.

وخميس العهد وهو الخميس الأخير في أسبوع الآلام ويسبق عيد القيامة المجيد، يعرف أيضًا بالخميس المقدس أو الخميس الأسرار، وهو ذكرى العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه، أيضًا في يوم خميس العهد تم القبض على المسيح ليلًا بعد خيانة يهوذا له وتسليمه لليهود ومحاكمته بتهمة التجديف، ويعد يوم خميس العهد ذكرى اليوم الذي غسل فيه المسيح أرجل التلاميذ.

وفي طقس خميس العهد يقوم الكهنة في الكنائس برشم أرجل المصلين، ورشمهم بالزيت في قداس خميس العهد، اقتداءً بالسيد المسيح.

وخلال قداس خميس العهد، يترأس طقس البابا "اللقان" الذي يشهد عملية غسيل أرجل الشعب اقتداءً بالسيد المسيح.

و"اللقان" هو اسم يوناني للإناء الذي يوضع فيه الماء للاغتسال منه والتطهير من الخطية، ويطلق عليه الصلوات التي يقدس فيها "اللقان"، وتقام خلال قداس "خميس العهد" تذكارًا لتواضع السيد المسيح عندما انحنى ليغسل أرجل تلاميذه.