أدهش الجميع.. هكذا تحدث «الكبير» عن المرأة وسمح لها بالذهاب لمركز الشباب

رغم ظهور الكبير "النجم أحمد مكي" في الحلقة 20 بمسلسل الكبير أوي المذاع على قناة "أون"، مغتاظا من مربوحة في بداية الحلقة، ومحاولته قتلها بسبب اشتراكها في تظاهرة للدفاع عن حقوق المرأة، إلا أنه تحدث عن أهمية المرأة بشكل أدهش الجميع.

وخلال أحداث المسلسل، بدأت حرب خفية بين الكبير وهدرس من جهة وبين الحاجة سامانتا والدة الكبير ونساء المزاريطة من جهة أخرى، حيث استطاعت الحاجة سامانتا شحن نساء القرية على الكبير والرجال، محدثتهم عن حقوق المرأة والحق في المساواة، لكن رغم محاولة سامانتا إقناع مربوحة وشحنها ضد الكبير، إلا أنها وجدت رد فعل غير متوقع من مربوحة التي اعترفت بخطئها وتقول حينما انصاعت لكلامها وخرجت عن "طوع الكبير" ليظهر الكبير في المشهد ويقوم بتعنيف والدته.

وقال الكبير إيمانا منه بأهمية المرأة في حياة الرجل والحياة كلها: “الستات بالنسبالنا هما الحنان، والحاجة الحلوة اللي بتحلي مرار الأيام والدنيا، وبتصبرنا على الشقا”، مؤكدا أن المساواة بين الرجل والمرأة "كذبة"، لأنه لا يجوز المساواة بين الرجل والمرأة، لأنهما ذا طبيعة مختلفة، ولكن لا يعني هذا الاختلاف أن أحدهما أفضل من الآخر، لكنهما يكملان بعضهما الآخر.

وأضاف: الراجل من غير ست "ميسواش"، وكيف ما بيقول المثل عندينا "التعبان عمره ما يقرص وليفته"، مؤكدا موافقته على ذهاب النساء لمركز الشباب يوما واحدا في الأسبوع.

◘ الكبير أوي 6 الحلقة 20

مسلسل الكبير أوى الجزء السادس يذاع بشكل حصري يوميًا على شبكة قنوات ON E التى حصلت قبل بداية موسم رمضان، على حقوق عرضه إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

ويعض المسلسل مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين تتم إعادتها للمرة الثانية في الساعة 2 ظهرًا من مساء اليوم التالي.

أبطال «الكبير أوي 6»

الكبير أوي 6 من بطولة النجم أحمد مكي، والوجه الصاعد رحمة أحمد في دور مربوحة، ومحمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، وسما إبراهيم، محمد اوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم،حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، أسماء جلال، سليمان عيد وآخرون، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.