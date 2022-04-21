الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«جوجل» تقدم خيارًا جديدًا لرفض ملفات التتبع فى أوروبا

جوجل
جوجل

قدمت جوجل، عملاق محركات البحث في العالم، خيارات جديدة لرفض ملفات تعريف الارتباط للتتبع في أوروبا بعد أن تبين أن الخيارات الحالية تنتهك قوانين البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن وكالة حماية البيانات الفرنسية فرضت، في وقت سابق من هذا العام، غرامة قدرها 150 مليون يورو (170 مليون دولار) على جوجل لنشرها لغة مربكة في لافتات ملفات تعريف الارتباط.

في السابق، سمحت جوجل للمستخدمين بقبول جميع ملفات تعريف الارتباط للتتبع بنقرة واحدة، لكنها أجبرت الأشخاص على النقر فوق القوائم المختلفة لرفضهم جميعًا.

وقالت وكالة حماية البيانات الفرنسية، CNIL، إن عدم التناسق هذا كان غير قانوني، ما دفع المستخدمين لقبول ملفات تعريف الارتباط لتحقيق الفائدة النهائية لأعمال إعلانات جوجل.

ولمعالجة هذا الأمر، توفر لافتات ملفات تعريف الارتباط الجديدة من جوجل خيارات واضحة ومتوازنة: "رفض الكل" أو "قبول الكل" أو "المزيد من الخيارات"؛ لممارسة المزيد من التحكم الدقيق.

وستظهر القائمة الجديدة على محرك بحث جوجل ويوتيوب إذا لم يسجل المستخدمون الدخول إلى حساب. وإذا سجلوا الدخول، يمكن ضبط خيارات التتبع من خلال قائمة البيانات والخصوصية في جوجل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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