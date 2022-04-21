حبس شخص لاتجاره فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية

أمرت جهات التحقيق بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بمنطقة عابدين بمحافظة القاهرة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية واصلت جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية").

بمواجهته، اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.