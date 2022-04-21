الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يهنئ نظيره الصربى بفوزه بفترة رئاسية جديدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا.

وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس توجه بالتهنئة للرئيس الصربي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا على العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وصربيا، خاصةً على صعيد حركة عدم الانحياز، وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي، بما يتماشى مع العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وصربيا.

من جانبه؛ أعرب الرئيس الصربي عن امتنانه للرئيس السيسى على التهنئة، مؤكدًا الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات صربيا مع مصر في ظل دورها المحوري بقيادة الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط والقارة الإفريقية، وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى أوروبا.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب التعاون في مجال السياحة، فضلًا عن استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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