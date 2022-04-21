الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد نجاح «مابهربش».. «مسلم» يواصل تحضيراته لأغنية عيد الفطر

مسلم
مسلم

كثف المطرب مسلم والموزع الموسيقي محمد مهيب سليط، من جلسات العمل للانتهاء من أحدث أغنياتهم استعدادًا لطرحها خلال موسم عيد الفطر.

وتصدرت أغنية مسلم الأخيرة “مابهربش”، التريند بعد عرضها ضمن أحداث فيلم "شمس" للفنان عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني والمخرج معوض إسماعيل.

محمد مهيب سليط كان شريك نجاح عدد من الأغنيات التى حققت رواجاً كبيراً ونسب استماع عالية على موقع " يوتيوب" مثل أغنية "لعبتك" التي قدمها المطرب أحمد كامل منذ عدة أشهر قليلة وتخطت نسب مشاهدتها أكثر من أربعة ملايين مشاهدة وقبلها قدم أغنية "على عيني" التى كانت سبب شهرة أحمد كامل وحققت أكثر من 35 مليون مشاهدة على يوتيوب.

يذكر أن  محمد مهيب سليط له تجربة وحيدة فى الدراما التلفزيونية من خلال مشاركته فى مسلسل أرض جو الذي قدمت بطولته الفنانة غادة عبد الرازق وأحمد العوضي و أحمد فؤاد سليم من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد جمعة وإنتاج سينرجي لتامر مرسي.

عمرو عبد الجليل أحداث المطر اسماعيل لانتهاء لجديد الموزع الموسيقي

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