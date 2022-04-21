الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة نمساوية تدعو لاستكمال عملية الأقصر لمكافحة الإخوان

الإخوان
الإخوان

دعت صحيفة دير ستاندرد النمساوية الحكومة لاستكمال التحقيقات المتعلقة بعملية "الأقصر" التي كشفت عن عناصر الإخوان في البلاد، بعد عام ونصف من المداهمات الأمنية التي قامت بها الشرطة.

ووفقا للصحيفة في تقرير نشرته الخميس، فإن المستشار النمساوي كارل نهامر الذي كان وزير الداخلية خلال تنفيذ العملية حيث شن 930 ضابط شرطة مداهمات بعد أيام قليلة من الهجوم الإرهابي في فيينا، وقاموا بالعشرات من الغارات ضد عناصر الإخوان في النمسا في 4 ولايات، بما فيها فيينا وجراتس والنمسا السفلى وكارينتين وستاير مارك ضد الأشخاص والجمعيات التى من المفترض أن تدعم الإخوان المسلمين.

وقالت الصحيفة إنه لا بدّ أن تستمر التحقيقات حتى لا يتم إهدار نصف مليون يورو تم إنفاقها على العملية، حيث تمت مداهمة أندية وشقق سكنية ومحلات تجارية وعدد كبير من المساجد والمداهمات.

ولفتت الصحيفة إلى أن كارل نيهامر، قبل تسلم منصبه كمستشار للنمسا، حيث كان وزيرًا للداخلية وقتها، أكد أهمية استمرار الحملة الأمنية، بتعاون بين مكتب حماية الدستور، والاستخبارات النمساوية وقوات مكافحة الإرهاب، وفق الصحيفة النمساوية.

واعتبر نيهامر أن العملية تستهدف جماعة خطيرة للغاية وهى الإخوان تسعى إلى إدخال افكارهم لمحاربة الأسس التي يقوم عليها المجتمع النمساوي، مضيفًا أن ما يجري هو مواجهة جماعات تحاول تقويض الديمقراطية.

استكمال مكتب التخقيقات الإخوان الأقصر النمسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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