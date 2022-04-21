الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تعلن ضبط 20 ألف مهاجر غير شرعي

الداخلية التونسية
الداخلية التونسية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم، ضبط أكثر من 20 ألف متورط في اجتياز الحدود البحرية في رحلات الهجرة غير الشرعية في 2021، أكثر من نصفهم أجانب ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وأفاد مدير عام إدارة حرس السواحل وليد بن علي في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة أن حرس البحري ضبط 20616 مجتاز للحدود البحرية من بينهم 10245 تونسي و10371 أجنبي معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وتمثل سواحل الجزر الإيطالية القريبة الوجهة الرئيسية للمهاجرين الذين يتدفقون على تونس من أجل العبور في رحلات محفوفة بالمخاطر على قوارب صغيرة بحثا عن فرص حياة أفضل في دول الاتحاد الأوروبي.
وتجرم القوانين في تونس اجتياز الحدود لكن في الغالب يجري إخلاء سبيل الموقوفين بعد التحقيق معهم فيما تتم ملاحقة الوسطاء والسماسرة أمام القضاء.
وقال بن علي إنه تم ضبط 15 وسيطا من جنوب الصحراء مورطين في تنظيم رحلات هجرة غير شرعية في .2021
وشهدت السواحل التونسية حوادث غرق متكررة لقوارب محملة بالمهاجرين. وهذا العام انتشلت فرق الانقاذ أكثر من 30 جثة في حادثي غرق منفصلين في إبريل الجاري ومارس الماضي فيما فقد عشرات آخرين في عرض البحر.
وحتى 20 إبريل الجاري من هذا العام ضبط الحرس البحري 3160 مجتازا بينهم 2249 أجنبيا و911 تونسيا وفق بيانات وزارة الداخلية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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