صناع فيلم «عمهم» يستعدون لطرحه ضمن أفلام موسم عيد الفطر

انتهى النجم محمد إمام الفترة الماضية من تصوير أحدث أفلامه السينمائية، بعنوان «عمهم» تمهيدا لطرحه للجمهور خلال الفترة المقبلة.

ويتجه صناع فيلم «عمهم» لطرح الفيلم ضمن أفلام موسم عيد الفطر المقبل، حيث يشرف مخرج العمل حسين المنباوي في الوقت الحالي على مونتاج مشاهد العمل من أجل اللحاق بطرح الفيلم للجمهور بدور العرض السينمائي، خلال موسم عيد الفطر أو خلال موسم أفلام صيف 2022.

وصور المخرج حسين المنباوي عددا كبيرا من مشاهد الفيلم خارج مصر في فرنسا، كما استعان وقت التصوير بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم وتنفيذ مشاهد الأكشن، كما شهد الفيلم تصوير عدد من المشاهد الحية وسط الجمهور في الشوارع والميادين العامة، ومنها منطقة إمبابة ومنطقة شبرامنت، وعدد من المناطق المتفرقة في القاهرة.

فيلم «عمهم» من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، وكل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وآيتن عامر.

ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوى بعدما قدما سويًا فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018 وشارك في بطولته ياسمين صبري، فاروق الفيشاوي، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمي كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عزالدين وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه في إطار كوميدى أكشن كوميدي.