الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: 4416 تلقوا الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

 أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 4 آلاف و416 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6 ملايين و228 ألفا و46 شخصا، موضحا أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24 مليونا و280 ألفا و687 شخصا، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 23 مليونا و279 ألفا و75 شخصا.
وأشار البيان إلى أن 770 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خال الـ 24 ساعة الماضية، وأن 1051 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال أمس.
يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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