المرتل عزت منصور: الكنيسة ستنظم أطول بصخة في أسبوع الألام مساء يوم خميس العهد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بخميس العهد.

وقال المرتل عزت منصور من إيبارشية أسوان والحاصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية، في تصريحات له، إن الكنيسة تنظم في مساء يوم خميس العهد اطول بصخة في أسبوع الألام، لأن الكنيسة تنظم طوال أسبوع الألام 5 صلوات فقط في كل ليلة من ليالي اسبوع الالام وتقرا أنجيلا واحدا فقط في كل صلاة، بينما مساء خميس العهد تصلي الكنيسة 6 صلوات وتقرأ 4 أناجيل في صلوة من الصلوات.

من جانبه، يقول الباحث الشماس فيكتور إدوارد في دراسة عن أسبوع الألام، أنه في صلوات البصخة تضاء 3 شموع أثناء خدمة صلاة البصخة، رمزًا لكلمة "نور"، "سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي". ونحن في كل صلاة من البصخة نقرأ نبوءات ومزمور وإنجيل فكل شمعه ترمز لقراءة من هذه القراءات الثلاثة.

ولا تقال فقرة "باسوتير إن اغاثوس" أي "مخلصي الصالح" إلا في الساعة الحادية عشر من يوم ثلاثاء البصخة، لأن التشاور لصلب الرب يسوع بدأ من ليلة الأربعاء. فعملية الخلاص بدأت من هذا الوقت. لذلك قررت الكنيسة أن يصوم أبناؤها أيام الأربعاء طوال السنة عدا أيام الخماسين لنتذكر أن في مثل هذا اليوم ذهب الإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة للتشاور معهم في تسليم سيده، وتمنع قبلة يهوذا ابتداء من ليلة الأربعاء إلى الانتهاء من خدمة قداس سبت الفرح، ذلك لنتذكر "قبلة الخيانة" التي جعلها يهوذا المسلم علامة لتسليم السيد "أبقبلة تسلم ابن الإنسان".

كما أن الكنيسة تعلم بأن الأناجيل الأربعة تقرأ في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من أسبوع البصخة فتقرأ بشائر متى ومرقس ولوقا ويوحنا كل بشارة في يوم من الأيام، ذلك لأن حوادث الآلام كتبت في الأربع بشائر باتفاق عجيب ولكي نسمو في حياتنا الروحية يجب أن نقرأ الكتاب المقدس "فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي".