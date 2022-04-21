اعرف موعد صرف معاشات شهر مايو 2022

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات في الوقت الراهن عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2022، وذلك بالتزامن مع اقتراب نهاية الشهر وبداية إجازة عيد الفطر 2022، وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2022 من أمس الأربعاء 20 أبريل الجاري.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2022

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 الذي سيبدأ مع نهاية شهر رمضان المبارك وقبل عيد الفطر 2022.

وتبدأ هيئة التأمينات الاجتماعية ومكاتب البريد في صرف المعاشات للمستحقين غدًا الجمعة 22 أبريل بدلًا من الأحد 1 مايو 2022.

ويمكن لمستحقي المعاشات صرف مرتباتهم عبر ماكينات الصراف الآلي "ATM" للبنوك المختلفة أو الخاص بالبريد المصري، وكذلك يمكنهم صرف المعاشات عن طريق المحافظ الإلكترونية.

ويصل مستحقي المعاشات إلى نحو 10.7 مليون مواطن، لتبلغ قيمة المعاشات نحو 24 مليار جنيه بشكل شهري.

"التضامن": عمل بنك ناصر الاجتماعي يومي الجمعة والسبت 2022

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فتح أبواب بنك ناصر الاجتماعي أمام الجمهور من أصحاب المعاشات غدًا الجمعة وكذلك يوم السبت التالي له، من الساعة 9.30 صباحًا، حتى 1.30 ظهرا، في جميع أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع صرف معاشات مايو 2022، وذلك لصرف المعاشات للمواطنين قبل عيد الفطر 2022 وعيد القيامة وشم النسيم.

ومن جانبه أعلن بنك ناصر الاجتماعي تغذية ماكينات الصراف الآلي بالحدود القصوى له بشكل مستمر حتى يتمكن جميع المستحقين من صرف معاشهم في الوقت المناسب.

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صرف معاش شهر مايو عبر خدمة فوري

أتاحت خدمة "فوري" للمواطنين من مستحقي المعاشات خدمة صرف معاش شهر مايو 2022 من خلال خدمة فوري المنتشرة في جميع أرجاء الجمهورية والتي تشمل أكثر من 300 ألف منفذ على مستوى المحافظات.

زيادة قيمة المعاشات قبل موعدها

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة قيمة المعاشات بنسبة 13% وذلك قبل موعد الزيادة السنوية بثلاثة أشهر.

وبلغت قيمة صرف الزيادة قبل موعدها نحو 9.6 مليار جنيه وذلك عن شهر أبريل ومايو ويونيو، والذي كان من المفترض أن تكون الزيادة في شهر يوليو 2022.