الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أول فيديو لحريق مستشفى تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر

حريق مستشفى تحت الإنشاء
حريق مستشفى تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر

حصلت "الدستور" على أول فيديو لحريق اندلع في مستشفى تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية الى الموقع ونجحت فى السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل مستشفى تحت الإنشاء في مدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

كان قد تلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق داخل مستشفى فى مدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى موقع البلاغ وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وجرت السيطرة عليه وعملية الإخماد دون إصابات.

فيديو حريق مستشفي تحت الإنشاء مدينة 6 أكتوبر الحماية المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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