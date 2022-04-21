زيلينسكى يشكر بايدن لإعلانه تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، عن شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن لإعلانه تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية إضافية لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه ممتن للرئيس الأمريكي لدعمه شعب أوكرانيا في الحرب ضد الهجوم الروسي.

أضاف، أن هذه المساعدة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، حيث أنها تنقذ أرواح المدافعين عن الديمقراطية والحرية وتقرب بلاده من استعادة السلام، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكان بايدن قد أعلن في وقت سابق اليوم عن تقديم 500 مليون دولار من المساعدات الأمريكية للحكومة الأوكرانية، و800 مليون دولار كمساعدات عسكرية.

من جهة أخري، أعلن الرئيس بايدن أن بلاده ستمنع أي سفينة تحمل علم روسيا أو مملوكة أو تعمل لصالح جانب روسي من دخول الموانئ الأمريكية، وذلك في إطار الاستمرار في اضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كشف الرئيس الأمريكي عن برنامج إنساني جديد دعما لأوكرانيا يكون قناة سريعة لهجرة آمنة وقانونية للأوكرانيين من أوروبا إلى أمريكا ممن لديهم راعي كأسرة أو منظمة غير حكومية، وذلك إلى جانب فيزا المهاجرين واللجوء.

وأضاف أن بلاده سترسل 500 مليون دولار إضافية كمساعدات اقتصادية مباشرة للحكومة الأوكرانية، بإجمالي يصل إلى مليار دولار خلال الشهرين الماضيين، وذلك لدعم استقرار الاقتصاد والمجتمعات التي تدمرت جراء الحرب ودفع رواتب العاملين.

وأكد بايدن، أن بلاده ستضمن استمرار تدفق الأسلحة والمعدات لأوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأنه سيرسل طلب ميزانية تكميلية للكونجرس لضمان استمرار وصول الأسلحة والمساعدة الاقتصادية، معربا عن أمله بأن يتحرك الكونجرس بشكل سريع وعن شكره له بشقيه الديمقراطي والجمهوري لدعمه لشعب أوكرانيا.