الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

في مقدمتها التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية.. السيسي يناقش مع صحفيين وإعلاميين أبرز القضايا

جولة الرئيس السيسي
جولة الرئيس السيسي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، لقاءً موسعاً مع مجموعة من الصحفيين والإعلامين، بعد جولته التفقدية لمنطقة توشكى اليوم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً، استمع خلاله الرئيس إلى الاستفسارات والشواغل بشأن أهم القضايا الداخلية والخارجية، التي تهم الرأي العام في إطار عدة محاور رئيسية في مقدمتها التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر وانعكاساتها على زيادة الأسعار، واستراتيجية الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، فضلاً عن التحديات الداخلية الأخرى مثل جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والحفاظ على الهوية الوطنية وكيفية التناول الإعلامي والدرامي في هذا الإطار.

كما تطرق الحوار إلى القضية السكانية وأبعادها المختلفة وتأثيرها السلبي على مسيرة التنمية، وكذلك استراتيجية الدولة للإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن تناول عدد من المشروعات القومية الكبرى خاصة مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري.
 

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