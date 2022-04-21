في ذكرى وفاته.. 5 نساء أثرن في حياة شاعر البهجة صلاح جاهين

تحل اليوم ذكرى وفاة شاعر البهجة الفنان صلاح جاهين الذي ترك بصمة كبيرة في عالم الفن وأذهان المشاهدين بحروف رباعياته وكلمات أشعاره وأغانيه، وترك عالمنا عام ١٩٨٦ مخلفا وراءه الكثير من الأحزان لأحبائه.

وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي أبرز النساء في حياة شاعر البهجة صلاح جاهين.

أمينة حسن:

السيدة "أمينة حسن" هى والدة الفنان صلاح جاهين كانت تعمل مدرسة للغة الإنجليزية، وكان لها دور كبير في ثقافته وعشقه للكتابة وكانت تسهر معه تروي له القصص المختلفة وتعلمه الأمثال الشعبية، وعلمته أيضا أن يكون محترف في اللغة الانجليزية بشكل كبير.

سوسن زكي:

تزوج صلاح جاهين لأول مرة من السيدة سوسن محمد زكي، بعد قصة حب قصيرة بعدما تعرف عليها من خلال عملها عندما كانت تعمل في مؤسسة دار الهلال كرسامة كاريكاتيرية عام 1955، وبعد زواجه منها تعهد لها بأنه سوف يخبرها إذا شعر بالحب ناحية أي امرأة أخرى وهو ما حدث عندما شعر بالحب تجاه زوجته الثانية السيدة الفلسطينية "منى قطان"، مما جعلها تطلب الانفصال والطلاق بعد زواج استمر لمدة ١٢ عام، أنجب منها خلالهما طفلين هم أمينة و‏بهاء، واستمرت علاقتهما الإنسانية لفترة ثم طلب منها صلاح جاهين ان يردها لعصمته، وهو ما تم بالفعل حتى وفاته.

منى قطان:

تزوج صلاح جاهين للمرة الثانية من حبيبته الفلسطينية "منى قطان" عام 1967، بعد قصة حب بدأت في احد مكاتب جريدة الأهرام عندما كان متواجد ليرسم صورة لمبنى أثري فسألته منى عنه فأجابها بأنه الأزهر ووعدها باصطحابها إليه، تعرضوا خلال زواجهما للعديد من الأزمات منها تأخر الإنجاب لمدة ١٣ عام أنجبا بعدها ابنتهما الفنانة سامية جاهين، واصابة صلاح جاهين باكتئاب شديد.

السندريلا سعاد حسني:

ربطت الشاعر صلاح جاهين والسندريلا سعاد حسنى علاقة إنسانية من الدرجة الأولى فكان يعتبرها صديقته وابنته التى لم ينجبها، كان أول لقاء بينهما عام 1972 أثناء علاجه في مستشفى موسكو وكانت سعاد تصور فيلم "الناس والنيل" مع يوسف شاهين ومنذ يومها أصبح جاهين الأب الروحى لسعاد وتبناها فنيا وروحيا وكتب لها العديد من كلمات أغانيها أبرزها أغنية بانوا بانوا.

وشارك فى كتابة سيناريو فيلم "الكرنك" وفيلم "شفيقة ومتولي"، وكان آخر ما كتبه جاهين لسعاد حسنى أغنية "صباح الخير يا مولاتى" بمناسبة الاحتفال بعيد الأم للتليفزيون عام 1986 قبل وفاته باسبوعين.

الفنانة سامية جاهين:

الفنانة سامية جاهين هى ابنة صلاح جاهين من زوجته الفلسطينية منى القطان، أسست فرقة إسكندريلا الغنائية، وبسبب حب جاهين الشديد لها كتب لها أغنية "يابنت يا أم المريلة الكحلي"، الذي غناها الكينج محمد منير.