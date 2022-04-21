مريض نفسي يقتل عمه داخل «عشة حمام» بالفيوم

قتل مدرس يدعى «محمد عبد الناصر» في العقد الرابع من العمر، عمه «محمد صلاح» على المعاش، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما أثناء عملية تنظيف عشة حمام فوق سطح العمارة بمنطقة التفتيش في الفيوم.

وسحب الجاني، والذي يعاني من مرض نفسي، سلاحاً أبيض (سكين)، وسدد طعنات لعمه أردته قتيلاً في الحال.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بمصرع شخص على يد ابن أخيه فوق أحد الأسطح بمنطقة التفتيش.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم وبمرافقة مباحث قسم أول الفيوم وتمكن رئيس المباحث من القبض على الجاني في أحد الشقق في المنطقة والسلاح المستخدم في الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.