تبدأ 5:36| موعد صلاة عيد الفطر 2022 مصر بمناطق الجمهورية

يبحث كثير من الناس عن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مصر بمختلف مناطق محافظات الجمهورية، وتستعرض «الدستور» في السطور التالية مواعيد الصلاة والضوابط الواجبة عند تأدية صلاة العيد الصغير 1443.

وسط فرحة كبيرة ينتظرها المسلمون بعد صيام شهر كامل، يوجد ضوابط وضعتها وزارة الأوقاف لصلاة عيد الفطر 2022 في مصر

(الشرط الأول): الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد.

(الشرط الثاني): فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

(الشرط الثالث): أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا.

(الشرط الرابع): السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مصر

يأتي موعد صلاة العيد في القاهرة 5:36

يحل موعد صلاة العيد في الجيزة 5:37

يأتي موعد صلاة العيد في الإسكندرية 5:40

يحل موعد صلاة العيد في بورسعيد 5:30

يأتي موعد صلاة العيد في السويس 5:31

يحل موعد صلاة العيد في العريش 5:25

يأتي موعد صلاة العيد في الطور 5:30

يحل موعد صلاة العيد في سانت كاترين 5:28

يأتي موعد صلاة العيد في طابا 5:23

يحل موعد صلاة العيد في شرم الشيخ 5:27

يأتي موعد صلاة العيد في دمنهور 5:38

يحل موعد صلاة العيد في طنطا 5:36

يأتي موعد صلاة العيد في المنصورة 5:34

يحل موعد صلاة العيد في الزقازيق 5:35

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مصر ببنها 5:36

يحل موعد صلاة العيد في شبين الكوم 5:37

يأتي موعد صلاة العيد في كفر الشيخ 5:36

يحل موعد صلاة العيد في الفيوم 5:39

يأتي موعد صلاة العيد في بنى سويف 5:38

يحل موعد صلاة العيد في المنيا 5:41

يأتي موعد صلاة العيد في أسيوط 5:41

يحل موعد صلاة العيد في سوهاج 5:40

يأتي موعد صلاة العيد في قنا 5:36

يحل موعد صلاة العيد في أسوان 5:38

يأتي موعد صلاة العيد في أبو سمبل 5:46

يحل موعد صلاة العيد في مرسى مطروح 5:50

يأتي موعد صلاة العيد في الغردقة 5:30

يحل موعد صلاة العيد في الخارجة 5:47

يأتي موعد صلاة العيد في الإسماعيلية 5:31

يحل موعد صلاة العيد في دمياط 5:32

يأتي موعد صلاة العيد في السلوم 5:58

يحل موعد صلاة العيد في نويبع 5:24

يأتي موعد صلاة العيد في حلايب 5:26

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مصر بشلاتين 5:29

الجدير بالذكر أن يوم الإثنين الذي يوافق 25 من أبريل 2022، يعد إجازة أساسية مدفوعة المرتب فى "الوزارات" و"المصالح الحكومية" و"الهيئات العامة" و"وحدات الإدارة المحلية" و"شركات القطاع العام" و"القطاع الخاص"، بمناسبة حلول عيد شم النسيم 2022، وعيد تحرير سيناء 2022، وذلك وفقا لقرار مصطفى مدبولي “رئيس مجلس الوزراء”.

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