الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية إيطاليا يرحب بتوقيع إعلان نوايا بشأن التعاون مع الكونغو

لويجي دي مايو
لويجي دي مايو

رحب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي «لويجي دي مايو» بتوقيع إعلان نوايا بشأن التعاون بين بلاده وجمهورية الكونغو في قطاع الطاقة والغاز.

وأشار «دي مايو» خلال مؤتمر صحفي في برازافيل، بعد الإعلان عن الاتفاقية ولقاء رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم، إلى أن شراكة الطاقة مع الكونغو تتمتع بإمكانيات نمو كبيرة على المديين القصير والمتوسط وبفضل رئيس الكونغو هناك التزام بتعزيزها بشكل أكبر.

وقال وزير الخارجية الإيطالي إن الهجوم الروسي على أوكرانيا؛ دفع إيطاليا إلى ضرورة تنويع مصادر الإمداد بالطاقة، مشددًا على أن الجهد الجماعي من قبل حكومتنا لتقليل الاعتماد على الطاقة في بلد واحد هو هدف ذو أولوية.

وأشار إلى أنه بفضل روابط الصداقة القوية، نبني مع الوزير روبرتو شينغولاني والمدير التنفيذي ديسكالزي، شراكات طاقة جديدة مع دول صديقة أخرى.

وأعلنت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة اليوم توقيع خطاب نوايا مع جمهورية الكونغو لزيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي.

ووفق مذكرة للمجموعة، ينص الاتفاق على تسريع وزيادة إنتاج الغاز في الكونغو، بشكل أساسي من خلال تطوير مشروع الغاز الطبيعي المسال مع بدء تشغيل متوقع في عام 2023 وقدرة تشغيلية كاملة تزيد عن 3 ملايين طن في السنة (أكثر من 4.5 مليار متر مكعب)، وسيسمح تصدير الغاز الطبيعي المسال باستغلال إنتاج الغاز الزائد عن الطلب الداخلي في الكونغو.

ووقع عن مجموعة إيني رئيسها التنفيذي كلاوديو ديسكالزي وعن جمهورية الكونغو وزير المحروقات برونو جان ريتشارد إيتوا، بحضور وزيري الخارجية الإيطالي والكونغولي ووزير التحول البيئي الايطالي روبرتو شينغولاني، خلال زيارتهما لبرازفيل اليوم في إطار سعي روما للاستقلال عن امدادات الغاز الروسي.

وبعد التوقيع على الاتفاق جرى اجتماع مع رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو.

كما تضمن خطاب النوايا تعريف مبادرات إزالة الكربون لتعزيز انتقال الطاقة المستدامة في البلاد، ولا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة مع تطوير سلسلة التوريد الزراعية – لا تتنافس مع سلسلة الغذاء – لإنتاج المواد الأولية للتكرير البيولوجي والحفظ والإدارة المستدامة للغابات واعتماد أنظمة طهي نظيفة واحتجاز واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون.

وتعد إيني حاليًا الشركة الوحيدة التي تعمل في تطوير موارد الغاز الضخمة في جمهورية الكونغو وتزود الغاز بمحطة الطاقة في الكونغو (Cec)، وتضمن 70% من إنتاج الكهرباء في البلاد، ويتواجد عملاق الطاقة الإيطالي في الكونغو منذ أكثر من 50 عامًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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