المفوض الأوروبي يدرس فرض مزيد من العقوبات على النفط والغاز الروسي

أعلن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني، أن دول التكتل الموحد تناقش إمكانية فرض المزيد من العقوبات على موسكو بمجالي النفط والغاز.

قال جينتيلوني، في حديث بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي بواشنطن عن (السياسة الاقتصادية عبر المحيط الأطلسي في أوقات الحرب)، وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم الخميس - إنه "كما قال وزير الخارجية (الأمريكي) أنتوني بلينكن مؤخرًا، فإن روسيا تستخدم الآن الطاقة كسلاح. من الواضح أن هذا يغير كل شيء. لقد تسبب في حدوث تحول زلزالي في مشهد الطاقة على الساحة العالمية".

أضاف المفوض الأوروبي، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: "كما تعلمون، فقد حظرنا في أوروبا واردات الفحم من روسيا ونناقش بنشاط إمكانية فرض مزيد من العقوبات على النفط والغاز".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة دولة مصدرة للطاقة وأقل انكشافا على روسيا، بينما "في أوروبا، يتم استيراد تسعين في المائة من الغاز الذي نستهلكه، وتوفر روسيا نصف هذه الواردات تقريبًا، بمستويات متفاوتة عبر الدول الأعضاء، وتمثل روسيا أيضًا 27% من النفط و46% من واردات الفحم".

أضاف "مع ذلك، فقد اتخذ الاتحاد الأوروبي بالفعل قرارات جريئة للغاية. لقد أرسلنا رسالة واضحة إلى الكرملين: لن يتم ابتزازنا".