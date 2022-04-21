«إيميا باور» الإماراتية تشيد بمناخ الاستثمار في مصر

أشاد حسين النويس، رئيس مجلس إدارة وشركة "إيميا باور" الإماراتية للاستثمار، بمناخ الاستثمار في مصر، وما تتبناه الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تؤكد أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح.

جاء ذلك بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم التى شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووقعت أمس بمقر مجلس الوزراء، بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "إيميا باور" الإماراتية، لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لإنتاج نحو 390 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً.

وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية.

أضاف حسين النويس أن شركته تفتخر بالعمل مع الحكومة المصرية التي تتميز برؤية مستقبلية في قطاع الطاقة والاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، خاصة التعاون بشأن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء، بما يعد خطوة فى طريق ومخطط أن تصبح مصر مركزاً إقليماً للطاقة الجديدة والمتجددة ونقلها إلى أوروبا والعالم، عبر تعظيم الاستفادة من الفرص المطروحة في ضوء رئاسة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير لمؤتمر المناخ COP27، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى إقامة منشأة لتصنيع الهيدروجين والأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية تبلغ 235 ألف طن من الأمونيا سنويًا، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قابلة للزيادة حتى 390 ألف طن سنوياً، ويتم تغذية المنشأة بالهيدروجين الأخضر المنتج من مياه البحر المحلاة والطاقة المتجددة المولدة في المواقع، بحيث يتم النقل على شبكة الكهرباء الوطنية.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل متعددة، تبدأ بإنتاج 235 ألف طن من الأمونيا في المرحلة التجريبية، على أن يتم تطويرها وفقاً لجدول زمني بتوقيتات متسارعة، ومن المقرر أن يبدأ إقامة المنشأة بنهاية العام الحالي، على أن يبدأ التشغيل التجاري لها بنهاية عام 2025.