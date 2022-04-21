بايدن: سنمنع أي سفينة تحمل علم روسيا من دخول الموانئ الأمريكية

أعلن الرئيس بايدن أن بلاده ستمنع أي سفينة تحمل علم روسيا أو مملوكة أو تعمل لصالح جانب روسي من دخول الموانئ الأمريكية، وذلك في إطار الاستمرار في اضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكشف الرئيس الأمريكي عن برنامج إنساني جديد دعما لأوكرانيا يكون قناة سريعة لهجرة آمنة وقانونية للأوكرانيين من أوروبا إلى أمريكا ممن لديهم راعي كأسرة أو منظمة غير حكومية، وذلك إلى جانب فيزا المهاجرين واللجوء.

وأضاف أن بلاده سترسل 500 مليون دولار إضافية كمساعدات اقتصادية مباشرة للحكومة الأوكرانية، بإجمالي يصل إلى مليار دولار خلال الشهرين الماضيين، وذلك لدعم استقرار الاقتصاد والمجتمعات التي تدمرت جراء الحرب ودفع رواتب العاملين.

وأكد بايدن أن بلاده ستضمن استمرار تدفق الأسلحة والمعدات لأوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأنه سيرسل طلب ميزانية تكميلية للكونجرس لضمان استمرار وصول الأسلحة والمساعدة الاقتصادية، معربا عن أمله بأن يتحرك الكونجرس بشكل سريع وعن شكره له بشقيه الديمقراطي والجمهوري لدعمه لشعب أوكرانيا.

وتابع: إن الوحدة في أمريكا وبين الحلفاء والشركاء والشعب الأوكراني يرسل رسالة واضحة إلى الرئيس بوتين مفادها أنه لن ينجح أبدا في السيطرة على واحتلال أوكرانيا بالكامل، وأن بوتين يراهن على انهيار الوحدة الغربية، مضيفا أن الرئيس الروسي فشل في تحقيق طموحاته الكبيرة بأرض القتال بعد أسابيع من قصف العاصمة "كييف" التي لا تزال قائمة وما زال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي وحكومته في السلطة فيما أفشلت القوات ومعها مدنيين شجعان مسعى روسيا في بلادهم.

وأعرب عن شكره للشعب الأمريكي لدعمه الشعب الأوكراني، مضيفا أنه يمكن لكل مواطن وجندي أمريكي أن يفخر بأن سخاء بلاده ومهارة جيشه ساعدت في كبح عدوان روسيا في أوكرانيا ومحاولة السيطرة على "كييف" وإطاحة الحكومة الأوكرانية.

وتابع: إن المعارك هناك كانت انتصارا تاريخيا لأوكرانيا وانتصارا للحرية عبر مساعدة غير مسبوقة من قبل الولايات المتحدة والحلفاء وأنه يجب تسريع حزمة المساعدة لإعداد أوكرانيا لهجمات روسيا.

وحول سيطرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مدينة "ماريوبول" بأوكرانيا، قال بايدن إنه من المشكوك فيه ما إذا كان بوتين يسيطر عليها أم لا، مضيفا أنه لا يوجد دليل حتى الآن على سقوط "ماريوبول" بالكامل.

ودعا بايدن، الرئيس الروسي إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا للسماح لأولئك المحاصرين داخل مصنع للصلب وغيره من المناطق بالخروج.