الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيان مشترك لوزراء خارجية ألمانيا ورومانيا بمناسبة ذكرى توقيع معاهدة التعاون الودي

الناتو
الناتو

أكد بيان مشترك لوزراء الخارجية بمناسبة الذكرى الثلاثين لتوقيع المعاهدة الألمانية الرومانية للتعاون الودي في 21 أبريل 1992، الالتزام بالوحدة الأوروبية وبوحدة عبر الأطلسي أقوى كمساهمة أساسية في السلام والاستقرار في أوروبا.

وقال البيان: «نحتفل اليوم بتوقيع معاهدة التعاون الودي والشراكة في أوروبا بين جمهورية ألمانيا الاتحادية ورومانيا قبل 30 عامًا بالضبط في 21 أبريل 1992».

وتابع البيان: «نحن وزيرا خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية ورومانيا، نعرب عن ارتياحنا للحوار السياسي الثنائي الرفيع المستوى والتعاون في مختلف المجالات. نعيد تأكيد التزام بلدينا بمواصلة تعميق علاقتنا الثنائية وتقوية شراكتنا المميزة ذات الطابع الاستراتيجي في الترويج لأوروبا قوية، متماسكة وموحدة بقيم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، كما هو منصوص عليه في معاهدتنا الثنائية».

وأوضح أنه في أوروبا الموحدة، تشكل هذه المعاهدة أساسًا وثيقًا سياسياً واقتصادياً وتعاونا ثقافيا يتسم بالثقة والاحترام المتبادل واحترام قيمنا المشتركة.

وفيما يخص العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال وزيرا الخارجية "معًا ندين بأشد العبارات الممكنة الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا ونعرب عن تضامننا مع الحكومة الأوكرانية والشعب الأوكراني كدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلفاء في الناتو، ونهدف إلى تعميق تبادلاتنا الثنائية في مجالات الأمن والدفاع والجوار الشرقي لدعم دول هذه المنطقة وأوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وحوض البحر الأسود، كما أننا مصممون على تعزيز تعاوننا في مجالات أمن الطاقة والبحث والتعاون العلمي والابتكار.

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