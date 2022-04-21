«فيتش» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند +B: نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الخميس، تصنيفها للاقتصاد المصري عند "+B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأعلنت المؤسسة الدولية عبر موقعها الإلكتروني التصنيف للاقتصاد المصري بدعم سجلها في الإصلاحات المالية والاقتصادية.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.9% بزيادة نسبتها 0.4% خلال العام الحالي.

وصرحت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا أمس، أن الحكومة المصرية تأخذ على عاتقها بشكل جاد الاستمرار في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ملموسة وكذلك تحقيق الاستقرار المالي.

ولفتت إلى أن الصندوق لديه تجربة ناجحة للغاية مع الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.