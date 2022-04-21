الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تشيد بتنسيق الناتو والاتحاد الأوروبي في الرد على عملية روسيا بأوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أشادت الولايات المتحدة، بالتنسيق القوي بين حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي في الرد على عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا.

جاء ذلك، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، خلال محادثات ثلاثية في بروكسل أجرتها نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان مع نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوان والأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي ستيفانو سانينو.

واتفقت شيرمان وجيوان وسانينو على أهمية التنسيق بين الناتو والاتحاد الأوروبي للأمن والإزدهار عبر المحيط الأطلسي.
كما بحث الدبلوماسيون، المزيد من الخطوات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الناتو والاتحاد الأوروبي.

وتراجعت حركة اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى النمسا إلى نحو 500 شخص يوميا، كما بلغ إجمالي اللاجئين المقبولين حتى الآن 61 ألفا و700 شخص.

وقال مايكل تاكاس منسق شئون اللاجئين فى مجلس الوزراء النمساوي - في مؤتمر صحفي الخميس، إنه على الرغم من اشتداد الأعمال العدائية في شرق أوكرانيا تراجع نسبيا عدد اللاجئين النازحين إلى النمسا.

وأوضح تاكاس أنه سوف يقوم بزيارة الخميس المقبل إلى دولة مولدوفا، وهي الدولة الحدودية لأوكرانيا والتي تشهد كثافة في اللاجئين الفارين من الحرب، وذلك لبحث تنسيق الجهود في مواجهة أزمة اللاجئين.

أضاف أن مولدوفا استقبلت حتى الآن 600 ألف لاجئ بسبب قربها من مناطق الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن النمسا تشارك مع 15 دولة حاليا في الجسر الجوي لنقل النازحين من مناطق الحرب.

وأوضح أنه سوف يزور بعد مولدوفا كل من بولندا وسلوفاكيا في إطار جولة في الدول المُضارة مباشرة من تدفق لاجئي أوكرانيا، لافتا إلى استعداد النمسا لقبول ما بين 150 إلى 200 ألف نازح.

أضاف تاكاس أنه تم إنهاء التسهيلات الخاصة بانضمام اللاجئين إلى سوق العمل، مرجحا أن يرتفع عدد النازحين بشكل كبير في الأسابيع المقبلة.

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جماعة المختلين وطنيًا!

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