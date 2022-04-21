زاخاروفا: القوات الروسية ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، إن القوات في روسيا ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي في معاملة الأجانب الذين استسلموا أو أسروا.

أضافت زاخاروفا في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن موسكو تراعي الأسرى والأجانب الذين استسلموا وتمدهم بالغذاء والدعم اللازم.

وجاءت تلك التصريحات ردا على الدعوة التي وجهها رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون "للتعامل برحمة" مع بريطاني احتجز في مدينة ماريوبول الأوكرانية، حيث خاض القتال في صفوف قوات حكومة كييف.

وتابعت زاخاروفا "ندعو السلطات البريطانية إلى الكف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة، لأنه كلما زادت صادرات الأسلحة من لندن إلى أوكرانيا كلما زاد عدد مواطني هذا البلد الذين يقتلون".

كانت السلطات الروسية، قد أعلنت عن احتجاز مواطنين بريطانيين في ماريوبول تعتبرهما مرتزقين أجنبيين لا تنطبق عليهما اتفاقية جنيف.

ومن جهة أخري، أعلن وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشاوسكاس، أن بلاده أرسلت قذائف هاون ثقيلة تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من اليورو إلى أوكرانيا.

ونقلت شبكة راديو وتلفزيون ليتوانيا عن أنوشاوسكاس قوله، الخميس:" لقد نقلنا قذائف الهاون الثقيلة إلى أوكرانيا كمساعدة، لن نكشف عن العدد، لكننا نقلنا عددًا قليلًا منهم".

ووفقًا للوزير، لم ترسل ليتوانيا بالفعل إلى أوكرانيا أنظمة صواريخ (Stinger) فحسب، بل أرسلت أيضًا أسلحة أخرى مضادة للدبابات ومضادة للطائرات ، وذخيرة ، وقنابل يدوية ، ومدافع رشاشة ، ومعدات اتصالات، إلخ.

واختتم "من الصعب سرد كل شيء، قبل شهر، أحصيت 35 نوعًا مختلفًا من مواد المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا".