الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز سيدة تعدت على 3 فتيات بالمترو 24 ساعة

حبس
حبس

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، الخميس، بحجز سيدة تعدت على ٣ فتيات بالمترو، ٢٤ ساعة على ذمة تحريات المباحث.

كما طلبت النيابة الصحيفة الجنائية الخاصة بالسيدة لبيان تورطها في قضايا سابقة من عدمه.

وتبين من التحقيقات أنه جار إحراء محاولات للصلح بين الطرفين. 

وقالت المتهمة إنها مقيمة بمنطقة المعادي وأثناء عودتها في المترو من عملها، رأت فتيات يرتدين ملابس ترى أنها غير لائقة في الشهر الفضيل، فحاولت نصحهم من باب أنهم مثل بناتها، ولوجود رجل حولهم في المحطة.

واحتدم النقاش بينهم ووجهت كلامها لفتاة منهم في عمر ابنتها، لترد عليها: «ميشرفنيش إنك تبقي أمي»، كما أكدت أن النقاش لم يتطور إلى تشابك بالأيدي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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