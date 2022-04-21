الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعقد أول اجتماع مع هيئة التشاور والمصالحة

الدكتور رشاد محمد
الدكتور رشاد محمد العليمي

عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس، اجتماعه الأول في العاصمة المؤقتة عدن مع هيئة التشاور والمصالحة التي تتألف من خمسين عضوا يمثلون كافة القوى الوطنية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن الجميع أكدوا - خلال الاجتماع - روح التوافق والشراكة كعنوان للمرحلة الانتقالية، وأن العليمي أعرب عن أمله في أن تكون هيئة التشاور والمصالحة عونا للمجلس، وأن يكون أعضاؤها الذين يمتلكون تجاربا في العمل السياسي والإداري، عند مستوى المسؤولية.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني التأكيد على ضرورة تجسيد روح التوافق والشراكة خلال الفترة المقبلة، كما طمأن الحاضرين بأن مجلس القيادة الرئاسي يعمل كفريق واحد.

ومنذ أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليمني، أمس الأول الثلاثاء، شرع مجلس القيادة الرئاسي على الفور في عقد سلسلة اجتماعات مُكثفة من أجل ترجمة الأولويات التي أعلنها رئيس المجلس، الدكتور رشاد محمد العليمي، على أرض الواقع.

وتم التوافق على تشكيل رئاسة هيئة التشاور والمصالحة اليمنية، برئاسة محمد الغيثي، وعضوية كل من عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة على رجاء، وأكرم العامري.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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