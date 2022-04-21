الخميس 21 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. رصف 12 شارعًا فرعيًا بحي غرب سوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

تابعت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، أعمال رصف 12 شارعًا فرعيًا، بمساحة 11 ألف متر، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و500 ألف جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لرصف وتجميل الطرق والميادين حفاظًا على المظهر الحضاري اللائق، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن المتابعة المستمرة لجميع المشروعات الجارية على أرض المحافظة بمختلف القطاعات.

من جانبه، أوضح أحمد الشطوري، رئيس حي غرب سوهاج، أن الأعمال مازالت مستمرة في رصف 12 شارعًا فرعيًا بالانترلوك بفرعيات منطقة غرب الكوبري، مشيرًا إلى أن خطة الحي استهدفت الشوارع والحواري الضيقة أقل من 6 متر، لافتًا إلى المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية، وسرعة الإنجاز في التنفيذ.

الفن الهام جمال تنسيق زينة هيئة العربية برنامج مشروعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

الأكثر قراءة

أول تعليق رسمى من وزارة الصحة بشأن الالتهاب الكبدى الغامض (خاص)

غضب أولياء أمور طلاب الثانوية بعد منع الكتاب المدرسي.. و«التعليم» تطمئنهم

سيدة تخلع زوجها بعد بتر ساقه: «خلانى أشتغل وأصرف عليه وعلى أبوه وإخواته»

بتوجيهات الرئيس.. بدء صرف معاشات مايو غدا

ضبط المتهمة بضرب فتاة داخل المترو بدعوى ارتدائها ملابس فاضحة

وزارة التضامن ترفع درجة الاستعداد لعيد الفطر المبارك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

حسين دعسة

القدس خط أحمر.. و«بينيت» يبحث عن التصعيد العسكرى

د هند جاد

نور العقول.. ليس من عمل الشيطان

خالد عكاشة

مزيد من الاحتقان والشروخ داخل البيت الشيعى العراقى

ماجد حبته

منتصف الطريق إلى الإليزيه

كريم فرغلى

ناس مش عارفة ربنا

لواء. محسن الفحام

الطفل المصرى قضية أمن قومى

لواء.حمدى البطران

سيستم البنك

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى

فلسطين: إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى