برلماني: موسم حصاد توشكى إعلان عن قوة الدولة في تأمين غذاء المصريين

قال أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن بدء موسم حصاد القمح بمنطقة مشروع توشكى اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي هو إعلان عن قوة الدولة المصرية في تأمين غذاء المصريين، مشيرا إلى أن اليوم هو موعد حصاد جهود الدولة وقيادتها السياسية في إعادة إحياء مشروع توشكى من جديد والذي يعد الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعى فى الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس فى إعادة الحياة لها بحل كل المشاكل التى كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه.

وأضاف البنا في بيان له ، ما شاهدناه اليوم هو نتيجة عرق وجهد خلال السنوات الماضية على مستوى البنية الأساسية للمشروع وتوفير مياه الرى ومصادر الطاقة، وإنشاء محاور الطرق اللازمة للوصول للمشروع ونقل المحاصيل .



وثمن عضو مجلس النواب جهود الدولة في التوسع في زراعة القمح وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في القمح، مشيرا إلي أن ما تم إعلانه اليوم بشأن استهداف زراعة نحو 530 فدان، قمح العام المقبل بمنطقة توشكى والعوينات والفرافرة وعين دله ضمن المرحلة الثانية والثالثة من مشروع توشكى ليصبح الإجمالي 750 ألف فدان بمتوسط إنتاج مليوني طن، يعد خطوة خطوة جيدة ضمن خطوات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد البنا أهمية المشروعات القومية للدولة في قطاع الاستصلاح الزراعي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية، مشيرا إلي نجاح الدولة في إضافة نحو 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية، وهو ما يعد إنجاز ضخم لم تشهده الدولة عبر عشرات السنوات الماضية.

ودعا عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح خلال العام المقبل وذلك من خلال تقديم حوافز تشجيعية لهم، مشيرا إلي أهمية تأمين الدولة احتياجاتها من المحاصيل الاستراتيجية، وهو ما يسعى إليه الرئيس السيسي.