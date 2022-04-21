«البرهان» يتسلم رسالة من رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي بشأن أزمة السودان

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، رسالة من رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني، تتعلق بمبادرة حل الأزمة السياسية في البلاد وتحقيق الوفاق الوطني الشامل.

وأكد رئيس مجلس السيادة، خلال استقباله بمكتبه، ترحيبه بالمبادرة، مشيداً بالأدوار العظيمة التي ظل يضطلع بها رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، في الساحة الوطنية، خاصة جهوده المشهودة في جمع الصف الوطني، وسعيه الدائم من أجل أمن واستقرار السودان.

وتأتي المبادرة الوطنية التي أطلقها رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، ضمن عدد من المبادرات المطروحة للمساهمة في إيجاد حل وفاقي للأزمة السياسية بالبلاد، والتي قامت بها الأحزاب الاتحادية للوحدة التنسيقية التي تضم أكثر من ستة فصائل وقعت مؤخرا، على ميثاق الوحدة فيما بينها.