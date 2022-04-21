الخميس 21 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البرهان» يتسلم رسالة من رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي بشأن أزمة السودان

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، رسالة من رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني، تتعلق بمبادرة حل الأزمة السياسية في البلاد وتحقيق الوفاق الوطني الشامل. 

 وأكد رئيس مجلس السيادة، خلال استقباله بمكتبه، ترحيبه بالمبادرة، مشيداً بالأدوار العظيمة التي ظل يضطلع بها رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، في الساحة الوطنية، خاصة جهوده المشهودة في جمع الصف الوطني، وسعيه الدائم من أجل أمن واستقرار السودان.

وتأتي المبادرة الوطنية التي أطلقها رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، ضمن عدد من المبادرات المطروحة للمساهمة في إيجاد حل وفاقي للأزمة السياسية بالبلاد، والتي قامت بها الأحزاب الاتحادية للوحدة التنسيقية التي تضم أكثر من ستة فصائل وقعت مؤخرا، على ميثاق الوحدة فيما بينها.

مجلس السيادة الانتقالي مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان الأزمة السياسية الساحة الوطنية محمد عثمان الميرغني

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

الأكثر قراءة

المئات يشيعون جنازة 3 أشقاء لقوا مصرعهم فى حادث سير بدمياط

أول تعليق رسمى من وزارة الصحة بشأن الالتهاب الكبدى الغامض (خاص)

عالم الأرز المصري الفائز بجائزة «جنيف» يتحدث لـ«الدستور»: توصلنا لسلالات متميزة

غضب أولياء أمور طلاب الثانوية بعد منع الكتاب المدرسي.. و«التعليم» تطمئنهم

سيدة تخلع زوجها بعد بتر ساقه: «خلانى أشتغل وأصرف عليه وعلى أبوه وإخواته»

النيابة تنفى اعتداء ضابط شرطة على مواطن بالضرب فى مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

حسين دعسة

القدس خط أحمر.. و«بينيت» يبحث عن التصعيد العسكرى

د هند جاد

نور العقول.. ليس من عمل الشيطان

خالد عكاشة

مزيد من الاحتقان والشروخ داخل البيت الشيعى العراقى

ماجد حبته

منتصف الطريق إلى الإليزيه

كريم فرغلى

ناس مش عارفة ربنا

لواء. محسن الفحام

الطفل المصرى قضية أمن قومى

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى

فلسطين: إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى