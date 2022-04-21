برلماني: موسم حصاد توشكى يؤكد أن ملف الأمن الغذائي أولوية للدولة

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الطفرة الزراعية التي حدثت في قطاع الزراعة، طوال السنوات الماضية، سواء بوصول الصادرات الزراعية للخارج، إلى نحو 33 مليار جنيه أو وزيادة المساحة المنزرعة بنحو مليون فدان، أو البدء في المشاريع العملاقة للتوسع الزراعي في توشكى والفرافرة وشرق العوينات والدلتا الجديدة، تحسب للرئيس السيسي، ورؤيته في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق نقلة حقيقية للاقتصاد الوطني.

ونوه قريطم، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بزيارة الرئيس السيسي لمشروع توشكى في جنوب الوادي بمحافظة أسوان وحضوره لحظة بدء موسم حصاد القمح، قائلا إنها لحظة فريدة، تؤكد على الرهان على الفلاح المصري، ووطنيته مع بدء موسم الحصاد، وتوقع استقبال ملايين الأطنان من القمح المحلي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى المساهمة الكبيرة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي، والتي تصل إلى نحو 15% وزيادة المساحة المنزرعة بالقمح إلى نحو 3.6 مليون فدان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الاستراتيجية.

واختتم، بأن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية، علاوة على الرغبة في إحداث تنمية زراعية شاملة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي التام في الغذاء خلال سنوات قليلة، وهو الدافع الرئيسي لزيارة الرئيس لتوشكى اليوم.