انطلاق برنامج «عاملة شغل» لخريجات كليتي الهندسة والتجارة بجامعة أسيوط

شهد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، انطلاق برنامج «عاملة شغل» ويهدف لتمكين الخريجات الجدد والمقبلين على التخرج عن طرق تأهيلهم لدخول لسوق العمل وبالأخص في وظائف يغلب عليها الحضور الذكوري بالإضافة إلى زيادة التمثيل النسائي في هذه الوظائف وتنظمه مؤسسة إنجاز مصر بالشراكة مع شركة بيبسيكو بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد العدوى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وإسلام على ممثل شركة بيبسيكو، نادين يقوت، دينا دياب ممثلي مؤسسة إنجاز مصر، وإلى جانب لفيف من أعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية وبمشاركة طالبات كليتي الهندسة والتجارة.

من جانبه، أكد الدكتور شحاتة غريب أن المرأة المصرية بمختلف أعمارها قادرة على التحدي وإثبات ذاتها والمنافسة بقوة في سوق العمل و القدرة على خوض كافة التحديات بمختلف مجالات العمل التنافسية ويراها البعض تقتصر على الرجال ونتج عنه زيادة التمثيل النسائي في سوق العمل، مشيداَ بفكرة مبادرة «عاملة شغل» وتستهدف مجموعة من الخريجات الجدد والإناث في سن الجامعة للعمل بمجال المبيعات وسلسلة التوريد وتنمية المهارات اللازمة للطالبات ومساعدتهم للحصول على وظيفية في مجال مهني تنافسي، عن طريق التحدث معهم عن أهمية الاستعداد للعمل من خلال أربع مهارات أسياسية وهم التفكير النقدي، الاتصال، التعاون، الابتكار، ويأتي مع توجهات الدولة وما اتخذته من تمكين غير مسبوق للمرأة المصرية سياسياَ واقتصادياَ واجتماعياَ وإتاحة الفرصة لتمكنيها بمجالات العمل المتنوعة.

وشدد نائب رئيس جامعة أسيوط على ضرورة اهتمام طلاب وخريجات الجامعات بتنمية قدراتهم ومهارات الذاتية والتعلم واكتساب المزيد من الخبرات العملية والتميز من خلال المشاركة في كافة ورش العمل والبرامج التدريبية المعنية بالتطوير والتدريب واستغلال كافة الفرص التي توفرها بعض الشركات والمؤسسات الكبرى في سوق العمل.

كما استعرض ممثلي شركة بيبسيكو ومؤسسة انجاز مصر فكرة وأهداف برنامج «عاملة شغل» ويستهدف خريجات كليتي الهندسة والتجارة لتدريبهم عملياَ وبناء قدراتهم لدخول سوق العمل وتلبية احتياجاتهم ويقدم أربع مراحل، حيث يتلقي المشاركات المستهدفات تدريبا عملياَ وبناء القدرات لدخول سوق العمل وعند نهاية البرنامج سيحصل المشاركون النهائيون على فرص تدريب في شركة بيبسيكو وسيكون البعض منها مؤهلاَ للحصول على فرص عمل بدوام كامل، مشبراَ إلى أن هذا البرنامج متاح فقط للخريجات الجدد للعام 2021 أو طالبات السنة رابعة الذين سيتخرجون عام 2022 الحاصلين على البكالوريوس في الهندسة أو التجارة، حيث يركز البرنامج على التدريب الفني والعملي في مجال المبيعات وسلسلة التوريد بالشركات العالمية وتزويد المشاركات بتجربة محاكاة مكان العمل وتطبيق مهاراتهن ومعرفة المهام المرتبطة بالقطاعات المعنية ومساعدتهم للحصول على خبرة عملية تجعلهم أكثر استعداداَ لبدء حياتهم العملية.