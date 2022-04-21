الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أبناء مصر: مشروع توشكى هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط للاستصلاح الزراعي

المهندس مدحت بركات
المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر

أكد المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، أن حصاد القمح بمشروع توشكى بجنوب الوادي يعد إطلاقاً للمشروع الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي، في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة، ليصبح كنز مصر الاستراتيجى على طريق الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأضاف بركات أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، موسم حصاد 3.65 مليون فدان من القمح يحقق إنتاجاً كلياً لمصر بإجمالي 10 مليون طن، في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية يؤمن الاحتياطى الاستراتيجى لمصر 6 شهور قادمة،  يبعث برسالة للعالم مفادها أن مصر لن تجوع ولن تفلس.

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 وأوضح رئيس الحزب في بيان له، أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لارتفاع الأسعار في مصر، لم تكن أزمة داخلية، بل ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، وتسببت في أزمات مماثلة في العديد من الدول المتقدمة كألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية،  خاصةً فيما يتعلق بالتضخم، وزيادة الأسعار.

وأشاد بركات بتحرك الحكومة لتخفيف أثر الأزمة الروسية الأوكرانية، فيما يتعلق باستيراد القمح، من دولتي روسيا وأوكرانيا، بالاعتماد على 22 منشأ لاستيراد القمح، من بينها: رومانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وفرنسا، والأرجنتين، واستراليا، والهند مؤخرا، مطالِباً الحكومة بالتوسع في زراعة وتأمين المحاصيل الاستراتيجية الأخرى، مثل: الفول وزيت الطعام؛ لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وحذر بركات من حرب إعلامية، تشنها عناصر الجماعة الإرهابية، مستغلة للأزمة الاقتصادية العالمية لإشاعة الفوضى من الخارج، وهز ثقة المصريين في قدرة الدولة المصرية على تجاوز هذه المحنة  الاقتصادية العالمية، مؤكداً على أن الشعب المصري الذي أجهض مخططاتهم الخبيثة  في 30 يونيو، لن ينساق خلف أحقادهم اليوم.

وشدد رئيس حزب أبناء مصر، على أن الدولة المصرية لم تتوقف عن الإعمار والبناء، على مدار ثمان سنوات، تخللتها جائحة كورونا، ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيداً بما تحقق على الأرض من مشروعات قومية عملاقة، لافتاً إلى  شهادة البنك الدولي والمؤسسات الاقتصادية العالمية، بأن معدلات نمو الاقتصاد المصري، لا تزال إيجابية، على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، الأمر الذي يبشر بمزيد من الاستثمارات العربية والعالمية في الفترة المقبلة.

الشرق الأوسط الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية حزب أبناء مصر الاقتصاد العالمي معدلات نمو الاقتصاد حصاد القمح المحاصيل الاستراتيجية

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وائل لطفي

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