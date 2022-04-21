لو فاتك التريند| دعاء ليلة القدر.. وكيف تحصل على ورق مفاهيم الثانوية؟

تنوعت القضايا والأخبار التي تصدرت التريند اليوم الخميس، ما بين خميس العهد ودعاء ليلة القدر ومسلسل "العائدون"، وفي هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز أخبار التريند.

أدعية ليلة القدر

في العشر الأواخر من شهر رمضان، يتضرع المسلمون والمسلمات بالدعاء لله وخاصة في ليلة القدر، للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهي ليلة قال عنها الله في كتابه العزيز "ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر".

وترصد "الدستور" أفضل الأدعية في العشر الأواخر من رمضان، وخير ما نبدأ به "اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا".

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خميس العهد

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني قداس خميس العهد (الخميس الكبير) صباح اليوم بدير الشهيد مار مينا مريوط، وبدأت الصلوات بصلاة باكر خميس العهد التي تضمنت دورة تبكيت يهوذا الخائن، ثم باقي صلوات السواعي النهارية، تلاها صلاة اللقان، ثم القداس الإلهي، واختتمت الصلوات بصلاة الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس.

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مسلسل "المشوار"

شهدت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل "المشوار"، والمذاع عبر فضائية dmc، اتخاذ عزة "ندى موسى"، قرارًا بمغادرة شقة شامل "أحمد صفوت".

وأكدت عزة خلال المواجهة مع شامل، أنها لن تنتظر حتى يأتي بمطربة أخرى يدخلها المنزل مثلما أتى بها مكانها في الحفلات، ليرد عليها بأن الشقة تعود لها وأنها عندما طلبت منه أن تأتي بصديقتها ورد «دينا الشربيني» وابنها رحيم وزوجها بعدها لم يعارضها ووافق على الأمر.

وأكد شامل لها أن مكانها في قلبه معروف وأنه لن يأخذ أحد مكانها لا في الحفلات أو البيت لأن الحفل لا يكون حفلًا بدونها وكذلك البيت، فوافقت عزة على كلام شامل بالبقاء في البيت ولكن شرط ألا يأتي إليه حتى تصفو له.

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ورقة مفاهيم الثانوية

سؤال تردد كثيرًا على ذهن طلاب الثانوية العامة قبل عقد امتحانات الثانوية 2022، وهو كيف سيحصلون على ورقة المفاهيم التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؟.. والتي ستكون بديلة للكتاب المدرسي وبديلة للتابلت بعد إلغاء قرار الأوبن بوك، وتسأل الطلاب:«هل سيتم رفع هذه الورقة على موقع الوزارة وطباعتها أم سيتم تسليمها من الإدارة التعليمية؟.. وكيف يسير الأمر في ورقة المفاهيم ومن أين يحصل عليها الطالب ومن يضعها؟».

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