بالأرقام .. أين وصل وضع وباء كورونا في مصر والعالم؟

خلال الفترة الماضية تراجعت إصابات فيروس كورونا في مصر، وشهد الوضع الوبائي في البلاد استقرارًا كبيرًا، لاسيما بعد نجاح الدولة في خطة التطعيم فئات عديدة من المواطنين، ما أدى إلى نجاح مواجهة الفيروس ومتحوراته.

وفي هذا الصدد أوضح خالد عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن وضع فيروس كورونا في مصر مستقر بشكل كبير وذلك وفقًا للأرقام الإصابات والحالات الجديدة التي تراجعت وانخفاض معدلات الدخول إلى المستشفيات، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا لا يزال موجود ولم يختف ويجب اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل النظافة المستمرة لليد وارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي، وقبل كل ذلك الحصول على اللقاح.​

كما أكد عبد الغفار أن هناك متحور جديد لفيروس كورونا وهو متحور XE، موضحًا أن أنه أسرع انتشارًا بما يعادل 10 مرات من المتحورات الأخرى ولكن ليس بقوة متحور دلتا، وحتى الآن ليس هناك ما يشير إلى أن هذا المتحور أشد تأثيرا أو مرضا وأن المتحورات تحدث بشكل عادي مع الجائحة.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن معدلات دخول المستشفيات انخفضت وتراجعت الإصابات لاسيما بعد زيادة عدد الملقحين بلقاح فيروس كورونا، مستطردًا أنه يجب التعامل مع الجائحة على أنها لم تنته بعد فضلًا عن اتباع الإجراءات الاحترازية.

الدكتور رشوان شعبان، استشاري الأمراض الباطنة، أوضح لـ" الدستور " أن الوضع حاليًا في مصر مستقر بشكل كبير للغاية مقارنةً بدول كثيرة أخرى، مرجعًا ذلك إلى أن الدولة اتبعت خطة محكمة لتطعيم جميع الفئات من المواطنين.

وتابع رشوان أن التوسع في مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا في مصر ساهم بشكل كبير في تشجيع المواطنين على التطعيم، الأمر الذي أدى إلى انحسار الموجة الرابعة والخامسة في مصر لاسيما وأنهما كانا أشد موجتين في بعض الدول الأخرى.

ويحذر رشوان من الإهمال في اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الفترة القادمة، موضحًا أن تهاون المواطنين في ارتداء الكمامة او الحفاظ على التباعد الاجتماعي قد يؤدي إلى عواقب سيئة، لذا يجب الالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة التي تشدد عليها الحكومة.

وأوضح استشاري الباطنة أن الفترة الحالية مستقرة تمامًا وهذا يشير إلى قدرتنا في السيطرة على الوباء خلال الفترات القادمة خاصة إذا ما اتبعنا والتزمنا بالإجراءات الوقائية والحصول على اللقاح المضاد للفيروس.

وترصد "الدستور" في السطور التالية وضع وباء كورونا في مصر والعالم بالأرقام على مدار الأسابيع القليلة الماضية والتي شهدت انحصارًا للموجة الخامسة من جائحة كورونا.

متوسط الإصابات في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 124 إصابة، وذلك خلال الأسبوع الماضي أي في بداية شهر أبريل، فيما وصل متوسط الوفيات اليومي بلغ 6 حالات جديدة، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

متوسط الوفيات في مصر

فيما كانت متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا في شهر مارس بلغت 788 إصابة، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها وزارة الصحة.

كما ارتفعت حالات التعافي منذ بداية شهر رمضان إذ وصل متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 260 متعافيًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وبهذا وصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 444002 متعافين في مصر، بحسب حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

إجمالي الملقحين في مصر

وفي شهر مارس الماضي كان قد وصل عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 33 مليونًا و 585 ألفًا و 495 من المحصنين بالكامل حتى الآن.

فيما ارتفعت معدلات تلقيح المواطنين ووصل عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال شهر أبريل الحالي بلغ 33 مليونًا و 585 ألفًا و 495 من المحصنين بالكامل حتى الآن.

وكانت مصر أعلنت مع بداية شهر رمضان عن عودة صلاة التراويح في المساجد مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي ، كما تم السماح بعودة موائد الرحمن ولكن بشروط، مطالبًا بضرورة تشجيع المواطنين لتلقي لقاح كورونا.

الإصابات الجديدة على مستوى العالم

أما على مستوى العالم فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ما يقرب من 506 ملايين حالة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 203 آلاف وفاة، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وفيات على مستوى العالم

أيضًا شهد العالم ارتفاعً واضحًا في إجمالي عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 191 مليون جرعة.