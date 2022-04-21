تزايد البحث عبر مواقع البحث الإلكترونية، عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، حيث يبحث الكثير من الطلاب عن جدول الامتحانات الذي أعلن عنه قطاع المعاهد الازهرية لطلاب المرحلة الثانوية خلال الفترة الماضية.

موعد امتحانات الثانوية الازهرية 2022

وشهد موقع البحث جوجل، خلال الفترة الأخيرة، تردد آلاف الطلاب لمعرفة جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 التي أعلن عنها قطاع المعاهد الدينية، وذلك من أجل الاستعداد اللازم لأداء هذه الامتحانات التي ينتظرها طلاب الأزهر بحالة من الشغف والحماس.

وكانت الادارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، قد حددت، موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022، إذ أرسلت إلى المعاهد التابعة لها خطابات رسمية للكشف عن مواعيد الامتحانات للطلاب، لتقييمهم على مناهج الفصل الدراسي الثاني، ما دفع عدد كبير من الطلاب إلى البحث عنها، عقب بداية الترم الثاني، في 19 فبراير الماضي.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

ووفقا للمواعيد الزمنية المحددة للفصل الدراسي الثاني، التي تضمنت موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 لطلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022، تعقد الامتحانات اعتباراً من الخميس 2 يونيو المقبل، للدور الأول، وتبدأ امتحانات الدور الثاني من يوم السبت الموافق 27 أغسطس، للشهادات العامة بـ معاهد الأزهر للمرحلة الثانوية، بينما تعقد امتحانات الشهادات العامة بمعاهد القراءات، اعتباراً من يوم السبت 14 مايو المقبل، للدور الأول، بينما تبدأ امتحانات الدور الثاني من يوم الأحد 31 يوليو المقبل، فيما تجرى امتحانات الشهادات العامة بمعاهد المرحلة الإعدادية للدور الأول في 25 مايو، وامتحانات الدور الثاني اعتبارا من الأحد 31 يوليو، وتعقد امتحانات الشهادات بالمرحلة الابتدائية الأزهرية اعتباراً من الأربعاء الموافق 25 مايو للدور الأول، بينما تبدأ للدور الثاني من يوم الأحد 31 يوليو.